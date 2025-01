Ilrestodelcarlino.it - "Tanti incidenti, ora intervenite"

Anche Marco Perez interviene sulla Mezzina: "Vogliamo i bivi illuminati più sicurezza e soprattutto decoro. Così la situazione non funziona, anche sulla curva che in questi giorni è stato teatro di notevoliè necessario fare qualcosa, una cartellonistica più adeguata, in grado di risolvere il problema. Su questa strada va posto l’accento, non si può lasciare tutto nel più completo abbandono, sarebbe auspicabile rifare l’asfalto, ma soprattutto invitare gli automobilisti a correre di meno. Questa è un’arteria importante che collega Ascoli all’entroterra Piceno, la zona industriale con quella della Valtesino. I turisti che arrivano ad Offida percorrono la Mezzina".