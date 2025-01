Oasport.it - Startlist superG Garmisch 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Domenica 26 gennaio (ore 11.00) andrà in scena ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Seconda e ultima gara dell’intenso fine settimana sulla pista Kandahar, uno dei tracciati più tecnici e simbolici del Circo Bianco per quanto riguarda le donne. Si tornerà sulla neve tedesca dopo l’avvincente discesa libera del sabato, dove l’Italia ha festeggiato una spettacolare doppietta con la vittoria di Federica Brignone davanti a Sofia Goggia.LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 11.00AGGIORNAMENTOORE 10:35Ilinizierà alle ore 11:15, dunque con un ritardo di 15 minuti rispetto all’originale.La fuoriclasse valdostana ha conquistato il quinto successo stagionale (il secondo in carriera nella specialità più veloce) e ha allungato in testa alla classifica generale, la fenomenale bergamasca spera di tornare a festeggiare dopo aver vinto la discesa di Cortina d’Ampezzo.