Stalking alla sua ex dopo la fine della relazione Si era pure introdotto nei suoi profili social

PassanoProcura Distrettuale di Ancona gli atti dell’inchiesta su un caso diche vede indagato un ascolano di 33 anni difeso dall’avvocata Gloria Ciabattoni. Ad accusare l’uomo è stata una donna con la quale aveva unae che si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi. Un’eccezione di incompatibilità presentata in occasione dell’udienza preliminare dparte lesa che è stata accolta dal giudice che ha disposto l’invio degli attiProcura Distrettuale. Una vicenda che si è sviluppata durante il 2024 quando la donna ha deciso di interrompere lacon il 33enne che però non ha accettato questa nuova situazione. Oltre all’accusa di, al 33enne la magistratura contesta anche il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico essendosineiFacebook, Instagram, Gmailsua ex.