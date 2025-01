Ferraratoday.it - Spettacolo dal vivo, si cerca personale tecnico: in programma due corsi

Leggi su Ferraratoday.it

Lodalè un settore in continua crescita, in cui la ridiaggiornato e capace non si ferma mai. Padroneggiare le tecnologie più avanzate – mixer audio e video, consolle audio e luci, ma anche ledwall e realtà aumentata - rappresenta un’ottima opportunità.