Fanpage.it - “Sono negativa, ma devo restare qui altri 4 giorni”: gli audio della donna che ha rapito la neonata a Cosenza

Leggi su Fanpage.it

Per convincere tutti i suoi familiari di essere incinta, la 51enne Rosa Vespa aveva creato un gruppo su WhatsApp, attraverso il quale li aggiornava con una menzogna dopo l'altra durante l'intera finta gravidanza. "Non ho più il Covid, ma il bambino devein osservazione in ospedale per".