Brindisireport.it - Solo un punto contro il Gravina (2-2): grossa occasione sprecata per il Brindisi

Leggi su Brindisireport.it

- Ilprima rimonta e poi si fa raggiungere. Serve a ben poco il(2-2 il risultato finale) racimolatoil, in una gara valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie D. I biancazzurri non approfittano delle sconfitte rimediate da quasi tutte le.