Oasport.it - Sofia Goggia: “Pensavo fosse finita, tutto quello che viene è guadagnato. Ai Mondiali ce la giochiamo”

ha concluso al quarto posto il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Kandahar. L’azzurra non è riuscita a replicare il podio conquistato nella discesa libera di ieri, dove si inchinò alla vittoriosa Federica Brignone per un solo centesimo. La fuoriclasse bergamasca ha accusato un ritardo di 49 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami, fermandosi a undici centesimi dalla terza posizione occupata da Federica Brignone.ha disputato la sua ultima gara prima deidi Saalbach, che ci terranno compagnia nella prima metà del mese di febbraio. La nostra portacolori si è dichiarata soddisfatta ai microfoni della Rai: “È stata una discesa abbastanza intelligente, all’altezza dell’arco sono uscita troppo a destra e non ho preso bene la corda per fare bene l’Inferno.