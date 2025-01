Sinner-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Janniksfida Alexandernella finale degli Australian Open 2025 oggi, domenica 26 gennaio. L’azzurro va a caccia del secondo successo consecutivo a Melbourne, dopo la finale vinta lo scorso anno contro Daniil Medvedev. Il tedesco invece vuole conquistare il primo titolo Slam della carriera. La sfida tra Jannike Alexanderè in programma oggi, domenica 26 gennaio, alle 9.30 ora italiana. I due si sono affrontati sei volte e il tedesco è riuscito a trionfare in quattro occasioni, lasciando soltanto due vittorie all’azzurro.sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. La finale sarà trasmessa in tv anche in chiaro sul Nove.