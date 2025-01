Secoloditalia.it - Sinner, trionfa col sorriso poi risponde a muro duro alle offese tedesche sul doping: “Basta, fatemi godere”

Il trionfo, col, poi la difesa, a muso, sulle solite accuse di, arrivate dai giornali tedeschi prima della finale col tedesco Zverev, stritolato in tre set nella finale degli Australian Open. Jannikha detto di avere ben chiaro in mente di essere innocente nel caso diche lo ha aiutato a giocare il tipo di tennis che gli ha fatto vincere un altro Grande Slam. Il numero uno al mondo è risultato positivo a tracce di steroidi clostebol l’anno scorso. È stato scagionato, ma l’Agenzia mondiale antiha fatto ricorso e sta chiedendo una squalifica fino a due anni, con un’udienza programmata presso la Corte arbitrale dello sport (Tas) per aprile., la vittoria allo Slam e il tema del“Voglio dire, quello che è successo, è successo”, ha detto dopo aver domato Alexander Zverev 6-3, 7-6 (7/4), 6-3 per difendere con successo il suo titolo dell’Australian Open.