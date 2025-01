.com - Sinner dopo il trionfo agli Australian Open: “Cahill, ti convincerò a restare”

Leggi su .com

(Adnkronos) –esulta, gioisce con il suo team e chiede al coach Darren, intenzionato ad andare in ‘pensione’ a fine anno, di cambiare idea.la vittoria, conquistata vincendo la finale di Melbourne contro Alexander Zverev, Jannik si è lasciato andare sul cemento della Rod Laver Arena chiedendo al ‘supercoach’die cercando di consolare il tedesco, alla terza sconfitta in altrettanti finali Slam in carriera. “Con il mio team abbiamo lavorato tantissimo per essere in questa posizione e vivere un momento del genere”, ha detto, “È bellissimo ottenere questi risultati e lo è ancora di più condividerli con voi”. Poi il messaggio per: “Darren, è il tuo ultimo anno da coach: io proverò a convincerti ad andare avanti.”, dice