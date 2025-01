.com - Sinner, come cambia il ranking dopo la vittoria agli Australian Open

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il primo posto di Janniknelè sempre più saldo.lanella finale degli2025 oggi 26 gennaio contro Alexander Zverev, il tennista azzurro è sempre più primo nella classifica Atp, allungando proprio sul tedesco, fermo in seconda posizione.l’ascesa dello scorso giugno, con la semifinale al Roland Garros che gli ha regalato la corona di numero uno del mondo, il tennista azzurro dovrà affrontare una stagione con tanti punti da difendere e avversari agguerriti per lanciare l’assalto al suo primo posto. Per ora peròè riuscito a difendere i punti conquistati proprio a Melbourne lo scorso anno, quando vinse il suo primo titolo Slam battendo Daniil Medvedev in finale. Ma quanti punti ha guadagnatocon ladegli? getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?arrivava alla finale dell’con un totale di 11130 punti, a +2995 proprio sul secondo posto di Zverev, fermo a 8135.