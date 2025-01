Oasport.it - Simone Vagnozzi: “Può vincere anche il Roland Garros e Wimbledon. L’articolo della Bild? Sinner è pulito e non ha fatto nulla”

Leggi su Oasport.it

Sono ore di festa per. Il coach italiano si è goduto sul campoRod Laver Arena il trionfo di Jannik, che ha conquistato il terzo titolo Slamcarriera e il secondo consecutivo a Melbourne. Una finale vinta in maniera chiara dal n.1 del mondo contro il tedesco Alexander Zverev (n.2 ATP) sul punteggio di 6-3 7-6 (4) 6-3 in 2 ore e 45 minuti di partita.“È stata una partita in cui Jannik è stato superiore da fondo e tatticamente rispetto a Zverev, che si è affidato tanto al servizio per rimanere in scia. Spero sinceramente che Sasha vinca uno Slam perché negli ultimi due anni è migliorato moltissimo. Ci sarannomomenti in cuinon giocherà bane e lui magari potrebbe essere lì. Il tedesco è un grandissimo giocatore e merita diun Major“, ha dichiarato in conferenza stampa