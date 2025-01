Bresciatoday.it - Si arrampicano sul tetto di un palazzo e lanciano bottiglie e tazze contro passanti e polizia

Leggi su Bresciatoday.it

Si sono arrampicati suldi undi cinque piani in Corso Mameli, in città, e hanno iniziato a lanciare in strada tutto ciò che trovavano a portata di mano:di ceramica,piene d'acqua e altri oggetti, mettendo a rischio l’incolumità dei, tra cui una donna con.