Today.it - Serie D, l'Acireale cede l'intera posta in palio all'Igea Virtus

Leggi su Today.it

Non è stata la domenica che ci si aspettava in casa. I granata, rimasti in dieci al 32’, sono stati battuti per 2-0 dall'Virtus allo stadio "D’Alcontres-Barone" di Barcellona Pozzo di Gotto. In un primo tempo intenso, senza chiare occasioni, a cambiare l’equilibrio, facendo pendere.