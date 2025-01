Livornotoday.it - Serie D | Grosseto-Livorno 0-0, le pagelle: attacco poco incisivo, stecca Russo

Termina a reti bianche la super sfida dello Zecchini. Il, malgrado una gara giocata quasi interamente in superiorità numerica, non riesce a piegare la resistenza dei maremmani e deve accontentarsi del pari. Un risultato comunque positivo per gli amaranto, che mantengono il +10 sui.