Serie B femminile Academy diretta verso Cuneo per aumentare le certezze

Il successo in casa della Vis Mediterranea ha fatto benissimo al morale e alla classifica della San Marino. Ma il percorso resta lungo. Anzi, a esser precisi, resta da affrontare la metà esatta di questo percorso. Il primo atto del girone di ritorno è un’altra trasferta lunga. È la Freedom ad attendere le Titane questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) al ’Fratelli Paschiero’ di. Alle biancazzurre di mister Bragantini serve un’altra prova di forza per scalare qualche posizione in classifica e proseguire il cammino con qualche certezza in più.(16ª giornata): Bologna-Res Roma, Cesena, Brescia, Freedom-San Marino, Hellas Verona-Arezzo, Lumezzane-Ternana, Orobica Bergamo-Parma, Vis Mediterranea-Genoa. Classifica: Parma, Ternana 40; Genoa 36; Bologna 31; Chievo, Lumezzane 27; Brescia 24; Arezzo 22; Cesena 21; Freedom 19; Res Roma 15; Orobica Bergamo 14; San Marino13; Hellas Verona, Pavia 10; Vis Mediterranea 1.