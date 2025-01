Anteprima24.it - Sciopero dei treni, Cub: “L’adesione sta crescendo”

Tempo di lettura: 2 minutiLodegli addetti alle attività ferroviarie “sta riuscendo nonostante i costanti tentativi di boicottaggio messi in atto da numerose aziende, tra tuttetalia, anche a danno dei passeggeri, ai quali si è dichiarato garantito un servizio che non è stato possibile assicurare, per l’altissima adesione all’astensione dal lavoro”. Lo afferma in una nota la Cub Trasporti che, insieme agli altri sindacati di base, ha proclamato loin corso e che si concluderà alle 21 di questa sera.“Il bilancio definitivo si farà al termine della giornata di mobilitazione – afferma la sigla – ma a poche ore dall’inizio dellodegli addetti alle attività ferroviarie si può già confermare chedella categoria è crescente: numerose le cancellazioni ed i ritardi da nord a sud del nostro Paese”.