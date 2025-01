Lanazione.it - ’Scintille’ dopo Siena-Livorno. Avviate le procedure per i daspo. Già notificate a due bianconeri

Leggi su Lanazione.it

Sono ancora negli occhi dei senesi le immagini degli scontri con la polizia, nel parcheggio sotto la Fortezza. Erano volate transenne e new jersey, venne acceso un fumogeno e non mancarono bottiglie di vetro. Tutto scagliato contro gli agenti. Il tentativo di sfondare il blocco che frapponevano per impedire il contatto con i supporterera comunque fallito, nell’ottobre scorso al termine dell’incontro finito con il successo di misura degli ospiti. Due giovani tifosi della squadra amaranto vennero arrestati, uno residente a, l’altro viveva in un paese vicino a Pistoia. Gli accertamento sull’episodio sono ancora in corso da parte della questura che aveva annunciato, tra l’altro, ulteriori indagini per identificare gli altri supporter labronici presunti corresponsabili degli scontri nel posteggio sotto la fortezza.