Sbircialanotizia.it - Sci, Brignone terza nel SuperG. Vinatzer secondo nello slalom

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'azzurra ancora sul podio, alle spalle di Kajsa Vickhoff Lie. Quarto posto per Sofia Goggia La svizzera Lara Gut Behrami ha vinto in 1.14.91 ila Garmisch Partenkirchen, ma l'azzurra Federicaè ancora sul podio, chiudendo inposizione alle spalle di Kajsa Vickhoff Lie, seconda, staccata di 0?35. Lasale per .L'articolo Sci,nelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.