Sci alpino Brignone e Goggia pronte a ripetersi nel superG di Garmisch

Ventiquattro ore dopo la straordinaria doppietta nella discesa di, Federicae Sofiasononell’odiernosulla pista Kandahar. Le due azzurre si presentano al cancelletto di partenza con l’obiettivo di giocarsi nuovamente le loro carte per la vittoria, in quella che sarà anche la loro ultima gara prima di una piccola pausa che porterà ai Mondiali di Saalbach.Dopo la seconda vittoria stagionale e della carriera in discesa,punta al bis e soprattutto ad aumentare ulteriormente il divario in classifica generale tra lei e Lara Gut-Behrami, quinta in discesa e tornata nuovamente sopra i 100 punti di distacco dalla valdostana. Un duello appassionante e che continuerà ovviamente anche dopo la rassegna iridata, con l’azzurra che sembra essere la vera favorita, ma con l’elvetica che rimane un’inseguitrice sempre pericolosa, nonostante non abbia ancora mai vinto in stagione.