Oasport.it - Scherma, i quartetti azzurri si fermano agli ottavi a Plovdiv

Giornata no per la sciabola azzurra nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo a. Sia il quartetto femminile (Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Mariella Viale e Manuela Spica) che quello maschile (Dario Cavaliere, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi e Pietro Torre) si sono fermatidi finale.Per le azzurre è stata fatale la sconfitta all’ultima stoccata nella prima sfida di giornata contro la Polonia per 45-44. L’Italia è finita a giocare così per i piazzamenti dal decimo al sedicesimo posto. Due vittorie contro Hong Kong (45-37) e Cina (45-35) e poi la sconfitta contro le padrone di casa della Bulgaria (45-40), con le azzurre che hanno chiuso decimo.La vittoria è andata al Giappone, che ha superato in una finale combattutissima l’Ungheria all’ultima stoccata per 45-44.