Oasport.it - Scherma: Davide Di Veroli conquista il terzo posto alla Coppa del Mondo di Doha

Leggi su Oasport.it

Arriva un altro podio in quel, Capitale del Qatar che ha ospitato questo fine settimana la tappa delladel2024-2025 di, disciplina della spada. Dopo Lucrezia Paulis infatti ancheDisi è attestato al, mettendo la ciliegina sulla torta ad una giornata molto positiva.Il romano in forza alle Fiamme Oro si è reso artefice di un tabellone decisamente faticoso, cominciato con il successo all’ultima staccata sullo svizzero Favre. Combattuto anche il secondo turno, doveha avuto la meglio sul lusitano Frazao per 15-13. Più netta invece la vittoria degli ottavi, caratterizzata da un buon 15-10 ai danni del nipponico Kano. Una volta staccato il pass per i quarti, il Vice Campione delsi è scontrato con ceco Jurka, imponendosi anche in questo caso all’ultimo colpo utile.