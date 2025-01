Inter-news.it - Scaroni: «Vi ricordo che abbiamo vinto da poco una Supercoppa»

Leggi su Inter-news.it

Paolo, presidente del Milan, in diretta a DAZN, ha parlato del mercato dei rossoneri e ha lanciato una frecciatina proprio all’Inter in vista del derby di settimana prossima. FRECCIATINA – Il presidente del Milan, nel pre partita di Milan-Parma, ha parlato anche dell’ultima vittoria inItaliana proprio contro l’Inter. Queste le parole dia DAZN: «Walker? Non c’è bisogno di ricordare il suo palmares. Vuole vincere e aggiungerà forza e passione al nostro Milan. Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che riusciremo ad ottenere i rinforzi adatti di cui scrivete. Ho parlato anche con Furlani che si occupa di queste cose, siamo molto attenti a creare un Milan forte. E poiappenaunadove nessuno ci dava per favoriti, ma vogliamo migliorare anche in campionato».