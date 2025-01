Cinemaserietv.it - Sanremo 2025: l’elenco dei duetti e delle cover (quella di Fedez è una dedica?)

Carlo Conti ha annunciato, in diretta al Tg1 di domenica 26 gennaio, la lista ufficiale deiprevisti per la seratadel Festival di, inizialmente trapelata sulle pagine del Corriere della Sera, in mattinata. Un elenco pressoché identico a quello presentato dalla stampa: ecco qui sotto la versione ufficiale (in grassetto itra artisti in gara, novità dell’edizione). Siamo certi che quello difarà discutere o solleverà qualche interrogativo.Achille Lauro con Elodie – A mano a mano/Folle città (Rino Gaetano – Riccardo Cocciante/Loredana Berté)Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera)Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)Marcella Bella con i Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando (Pino Daniele)Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)Olly con Goran Bregovic – Il pescatore (Fabrizio De André)Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele)Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)Sarah Toscano con Offenbach – OverdriveSerena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)Shablo con Neffa – Amor de mi vida / Aspettando il sole (Neffa)Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano)Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla)Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel)ComaCose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori – 100 messaggi (Lazza)con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)Conti, nell’occasione ha anche annunciato (pure ai diretti interessati) l’assegnazione dei Premi alla Carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.