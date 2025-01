Bubinoblog - SANREMO 2025: CARLO CONTI SVELA DUETTI E COVER. GLI ABBINAMENTI CON TANTE SORPRESE

Leggi su Bubinoblog

: fumata bianca suie sulledel Festival firmato. Il Corriere della Sera spoilera tutto prima dell’annuncio al Tg1.: I– Achille Lauro con Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano)– Giorgia con Annalisa – «Skyfall» (Adele)– Tony Effe con Noemi – «Tutto il resto è noia» (Franco Califano)– Bresh con Cristiano De André – «Crêuza de mä» (Fabrizio De André)– Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – «L’anno che verrà» (Lucio Dalla)– Clara con Il Volo – «The sound of silence» (Simon and Garfunkel)– ComaCose con Johnson Righeira – «L’estate sta finendo» (Righeira)– Emis Killa con Lazza – «100 messaggi» (Lazza)– Fedez con Marco Masini – «Bella stronza» (Marco Masini)– Francesca Michielin con Rkomi – «La nuova stella di Broadway» (Cesare Cremonini)– Francesco Gabbani con Tricarico – «Io sono Francesco» (Tricarico)– Gaia con Toquinho -«La voglia, la pazzia» (Ornella Vanoni)– Irama con Arisa – «Say something» (Christina Aguilera)– Joan Thiele con Frah Quintale – «Che cosa c’è» (Gino Paoli)– Lucio Corsi con Topo Gigio – «Nel blu dipinto di blu» (Domenico Modugno)– Marcella Bella con i Gemelli Lucia – «L’emozione non ha voce» (Adriano Celentano)– Massimo Ranieri con i Neri per caso – «Quando» (Pino Daniele)– Modà con Francesco Renga – «Angelo» (Francesco Renga)– Olly con Goran Bregovic – «Il pescatore» (Fabrizio De André)– Rocco Hunt con Clementino – «Yes, I Know My Way» (Pino Daniele)– Rose Villain con Chiello – «Fiori rosa, fiori di pesco» (Lucio Battisti)– Sarah Toscano con Ofenbach – «Be mine»– Serena Brancale con Alessandra Amoroso – «If I Ain’t Got You» (Alicia Keys)– Shablo con Neffa – «Aspettando il sole» (Neffa)–Simone Cristicchi con Amara – «La cura» (Franco Battiato)– The Kolors con Sal Da Vinci – «Rossetto e caffè» (Sal Da Vinci)– Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – «Un tempo piccolo» (Franco Califano)Raccomandato da TaboolaL'articolo