Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo e Atletico Mondolfo pari. Il Peglio finisce senza reti con il Real

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

MAIOR0SAN0 MAIOR: Maramonti, Rosetti, Antinori, Pagnoni (28 st Leknikaj), Ordonselli D., Sannipoli, Damiani (33 st Modesti), Tartaglia,(7 st Menconi) Cecchini (25 st Lila), Esposito (37 st Fossa A.), Cinotti. All. Rondina. SAN: Sartarelli, Grussu (46’ st Passarini S.), Vincenzi, Catalano, Canapini, Passarini D., Creatore (1 st Polverari), Rivelli, Benvenuti, Saurro, Zepponi (28 st Carta, 43 st Tonucci). All. Pistarelli. Arbitro: Campoli di Ancona. Partita sentita da entrambe le squadre, che si affrontano a viso aperto. La prima occasione è per i locali con Esposito che mette al centro, palla per Damiani, tiro salvato sulla linea di porta da un difensore. Poi esce il Sanche ha due nitide possibilità, la prima con Saurro, la cui punizione dal limite è neutralizzata da Maramonti, che si ripete anche poco dopo sul tiro angolato di Benvenuti.