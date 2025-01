Oasport.it - Rugby, in Serie A elite vincono Viadana e Mogliano

Si è conclusa la decima, e prima del girone di ritorno, giornata del massimo campionato italiano e oggi si sono disputati gli ultimi due match del weekend. In campo sono scese Fiamme Oro eda un lato, ee Colorno dall’altro. Match clou quello romano, con i poliziotti a caccia di punti per avvicinare la zona playoff, mentre gli ospiti volevano ritrovare il primo posto in solitaria. Ecco come è andata.Vittoria di misura che vale il primo posto in solitaria per, che espugna il campo delle Fiamme Oro dopo un grande equilibrio. I poliziotti si affidano al piede di Carlo Canna, autore di tutti i nove punti, mentre va in metacon Ciofani al 26’, ma decisivo è il piazzato di Farias al 69’ che ribalta il discorso. Vittoria anche per, che supera il Colorno, con a tempo ormai scaduto con i veneti che riescono ad evitare il grounding sull’ultimo, disperato e ripetuto pick-and-go degli emiliani.