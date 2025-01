Oasport.it - Rugby, i convocati dell’Italia per il Sei Nazioni Under 20: 31 azzurrini chiamati da Santamaria

Sono stati diramati iper il Sei20 di: il CT della Nazionale azzurra di categoria, Roberto, ha chiamato 31 azzurri, che da ieri sono al lavoro a Treviso. Il gruppo verrà ridotto a 26 unità mercoledì prossimo, quando ci sarà la partenza per l’esodio nel torneo, che avverrà venerdì 31 gennaio alle ore 20.15 italiane in Scozia, all’Hive Stadium di Edimburgo.Il gruppo azzurro è composto da atleti delle classi 2005 e 2006: il tecnico italiano ha già lavorato con gran parte degliselezionati nel raduno andato in scena a Treviso dal 7 al 15 gennaio. Nella città trevigiana, allo stadio Monigo, inoltre, si disputeranno le tre partite internenel torneo., in Serie A élite tre successi esterniITALIA20Matteo BELLOTTO (Mogliano Veneto)Niccolò BENI (Biarritz Olympique)Pietro BETTINI (Parabiago)Carlo Antonio BIANCHI (UnioneFirenze)Gioele BOCCATO (Verona)Nicola BOLOGNINI (Badia 1981)Christian BRASINI (Livorno)Alessio CAIOLO-SERRA (Stade Olympique Chambérien)Nelson CASARTELLI (Paese)Giacomo CASIRAGHI (BiellaClub)Pietro CELI (Livorno)Daniele COLUZZI (Colleferro1965)Alessandro DRAGO (Mogliano Veneto)Jules DUCROS (Montpellier Herault)Malik FAISSAL (Parma FC 1931)Simone FARDIN (Casale)Roberto FASTI (Casale)Pietro MELEGARI (Cus Torino)Mattia MIDENA (Paese)Giacomo MILANO (Noceto FC)Antony Italo MIRANDA (Paese)Giacomo NDOUMBE LOBE (Paese)Enoch OPOKU GYAMFI (BathAcademy)Sergio PELLICCIOLI (Petrarca)Gianmarco PIETRAMALA (UnioneFirenze)Alessandro Ryu RAGUSI (Racing Club de France)Tommaso REDONDI (Verona)Giulio SARI (US Oyonnax)Edoardo TODARO (Northampton Saints Academy)Bruno VALLESI (Viadana 1970)Federico ZANANDREA (Mogliano Veneto)CALENDARIO ITALIA20Venerdì 31 gennaioore 20.