Frosinonetoday.it - Ruba un'auto, rimane coinvolto in un incidente e poi scappa via

Leggi su Frosinonetoday.it

Primaun'poi provoca une si dà alla fuga. Questa notte, verso le ore 01.30 intervento dei Carabinieri di Frosinone per unavvenuto in via Tommaso Landolfi incrocio via Vado del Tufo tra duevetture: una Fiat Punto, il cui conducente si è dileguava ed una Fiat.