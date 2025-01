Romadailynews.it - Roma: picchia la moglie e la figlia con una scopa, arrestato 43enne

I Carabinieri del Nucleo radiomobile dihannounoriginario del Pakistan, gia’ noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate nei confronti dellae della.La scorsa mattina, a seguito di una richiesta giunta al 112 da parte della vittima, i militari sono intervenuti presso l’abitazione della coppia, in via Bella Villa, dove la donna ha raccontato che, poco prima nel corso di una lite, il marito ha colpito sia lei che laminorenne, con un manico in legno di una, al volto e alla schiena.Le vittime sono state trasportate con un’ambulanza all’ospedale Sandro Pertini, dove sono state dimesse con 15 giorni di prognosi. I carabinieri, acquisita la formale querela della vittima, e d’intesa con la procura hannoile lo hanno condotto nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale diha convalidato l’arresto e disposto per lui la permanenza in carcere.