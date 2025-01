Palermotoday.it - Rinasce ex raffineria di droga in via Marinai Alliata, sarà sede della Lega Navale

Leggi su Palermotoday.it

E' stata per annimafia. Lì Cosa nostra raffinava la. Poi è stata confiscata. Ora la villa in via, al civico 4c,e ospita lapalermitanaNavale Italiana. L’immobile, già affidato nel 2005 alla sezione palermitanaLni, ha beneficiato.