Ravennatoday.it - Rifiuti abbandonati nei parcheggi, Marchetti (LpRa): "Degrado prosegue nonostante le telecamere"

Leggi su Ravennatoday.it

Nuova segnalazione della Lista civica per Ravenna sulla presenza dilasciati in aree della città. "Parliamo della zona stadio-mercato ambulanti, tra viale Berlinguer, via Sighinolfi e via Cassino - scrive in una nota Giuseppe Simonetti -. Quattro giorni prima di Natale 2023, la Giunta de.