Brindisireport.it - "Pronta la manifestazione di interesse per accordo di programma per Brindisi"

Leggi su Brindisireport.it

Riceviamo e pubblichiamo un nota del commissario regionale di Forza Italia e deputato, Mauro D'Attis.Il ministero delle Imprese e del Made in Italy si appresta a dare concretezza a quanto è stato stabilito per legge, grazie ad un nostro emendamento, in merito alla sottoscrizione di un