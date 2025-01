Bresciatoday.it - Professore e sindaco per oltre un decennio: addio a Gianfausto Salvadori

"Anche se sei stato l’anima della festa, hai preferito andare in punta di piedi, in sordina, attento a non disturbarci il sonno", hanno scritto i familiari nel manifesto che annuncia la scomparsa dell’exdi Lavenone,. Classe 1952,si è spento improvvisamente.