Politano carica il Napoli | Vittoria tutta nostra Noi ci mettiamo l’anima!

Matteoha esaltato la prestazione del suovalsa il successo per 2-1 contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Matteoha consegnato ai suoi account social la manifestazione del proprio giubilo per l’importante successo delcontro la Juventus con il punteggio di 2-1: «ha fatto la differenza. Tutti abbiamo dato tutto. Noi in campo, voi da fuori., questa». Con ladi ieri 25 gennaio, i partenopei si sono portati a 6 punti di vantaggio sull’Inter e 7 sull’Atalanta. I meneghini devono ancora giocare due partite, quella contro il Lecce di oggi e quella da recuperare contro la Fiorentina. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere se il duello scudetto tra partenopei e nerazzurri si arresterà o continuerà a caratterizzare il campionato italiano.