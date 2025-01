Ilgiorno.it - "Pista ciclabile al buio dopo il tramonto. Bisogna intervenire"

Leggi su Ilgiorno.it

"Quella, la sera, piomba nel. Un potenziale pericolo per tutti i suoi utilizzatori". I ciclisti della zona chiedono d’con urgenza sul tracciato che va da Linate fino alla rotatoria dell’Idroscalo, all’altezza del locale Magnolia. Nonostante i pali dell’illuminazione pubblica siano presenti,ilil percorso non risulta illuminato, con buona pace di chi lo utilizza. Una situazione di potenziale rischio, che è già stata segnalata a Città metropolitana (l’ente competente), ma anche al Comune di Segrate. "Siamo al corrente della questione e ci stiamo muovendo: abbiamo già ordinato il materiale per poter. Evidentemente l’impianto esistente, un po’ datato, non regge più – spiega Marco Griguolo, consigliere di Città Metropolitana delegato alla mobilità –.