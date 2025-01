Lanazione.it - Pisa, tenta di rubare in un supermercato, arrestato

, 25 gennaio 2025 – Un uomo di 52 anni è statodai carabinieri della Sezione Radiomobile diperto furto aggravato all’interno di un noto e frequentatodi via di Cisanello. L’episodio risale a ieri, sabato 25 gennaio, intorno alle 17.30. I militare e il personale di sicurezza che lavora nel punto vendita sono intervenuti immediatamente per sventare il furto e recuperare la refurtiva, che il malvivente cercava di nascondere per portarla via senza pagare: due cuffie Bluetooth e due bottiglie di vino, per un valore complessivo di circa 133 euro. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato, con in mano tutta la merce prelevata dagli scaffali. Grazie alla pronta segnalazione e al coordinamento tra Carabinieri e addetti alla sicurezza, il 52enne è stato bloccato immediatamente e portato via in manette, mentre gli oggetti sono stati restituiti agli addetti del