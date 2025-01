Fanpage.it - Pietrangeli superato da Sinner negli Slam: “I conti si fanno a fine carriera, Jannik sta esagerando”

Leggi su Fanpage.it

Con la vittoria nell'Australian Open su Zverev,ha staccato Nicolaper numero di successi nei tornei del Grande, adesso sono tre a due per l'altoatesino. L'ex campione azzurro esaltanon rinunciando a piazzare la battuta: "Isialladelle carriere. Masta esagerando. si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori".