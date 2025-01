.com - Pietrangeli su Sinner: “Due anni fa nessuno lo conosceva, vedremo se sarà il migliore”

(Adnkronos) – Jtrionfa agli Australian Open 2025 e incassa i complimenti di Nicola, con qualche ‘distinguo’. Con la vittoria di oggi nella finale contro Alexander Zverev, l’altoatesino è diventato il tennista italiano con più titoli Slam di sempre. Perquello di Melbourne è infatti il terzo titolo major dopo gli Australian Open e gli US Open del 2024, staccando così Nicola, fermo a quota due. “È giusto che mi abbia sorpassato, i record sono fatti per essere battuti”, ha detto all’Adnkronos proprio, “i conti però si fanno alla fine, gli auguro con tutto il cuore di fare ancora meglio. Io facevo paura in campo, ma non a tutti come lui”. Nessuna incoronazione come miglior tennista italiano di sempre però, per il momento, per: “Non so se sia il tennista italiano più forte di sempre, ha 23