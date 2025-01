Ilfattoquotidiano.it - Pietrangeli su Sinner: “A fine carriera vedremo se sarà il miglior tennista italiano di sempre”

“È stata una passeggiata. Ormai lui passeggia in campo. Nessuno è al suo livello e non è colpa loro. Lui è troppo forte“. Questa volta Nicolanon può che inchinare il capo nel commentare lo straordinario dominio di Janniknella finale degli Australian Open 2025 contro Alexander Zverev, numero 2 al mondo. L’exazzurro, parlando all’Adnkronos, si vanta di aver previsto tutto: “Io avevo scritto che questa finale sarebbe finita in tre set 6-3, 7-6, 6-3, e così è stato. Avevo predetto anche il risultato, me lo aspettavo”. Con questa vittoria,ha superato proprioper numero di Slam vinti in singolare: due Australian Open e uno Us Open contro i due Roland Garros vinti da. L’exrende l’onore delle armi, ma incredibilmente non è ancora convinto chesia ilpiù forte di tutti i tempi.