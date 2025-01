Ilpescara.it - Perugia-Pescara 0-0, pari e patta nel pantano del Curi: cronaca, tabellino e voti

Leggi su Ilpescara.it

Niente da fare, questo Delfino non sa più vincere., in unchiamato stadio, è infatti finita 0-0- Una ghiotta occasione per parte e poco più all'interno di un match strano e condizionato dalle consizioni del terreno di gioco, pessime, che avrebbe dovuto rilanciare le.