Fanpage.it - “Perdono chi l’ha uccisa”: il dolore del papà di Sara Piffer, promessa 19enne del ciclismo travolta in strada

Ildeldidelmorta dopo essere statada un'auto in transito mentre si allenava con il fratello in provincia di Trento: "Ho detto a chi l'ha uccisa che lo perdono. Ho detto anche ai vigili che noi non vogliamo fare niente, non vogliamo sommare disgrazia su disgrazia".