PER NON DIMENTICARE | i consigli di lettura di NerdPool per la Giornata della Memoria

Il 27 gennaio del 1945, l’Armata Rossa, impegnata nell’operazione Vistola-Oder in direzioneGermania nazista, entra nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i prigionieri superstiti. La scoperta del lager rivela, per la prima volta al mondo, gli orrori del genocidio perpetrato dal regime.Dal 20 luglio del 2000, in Italia si celebra questo giorno per ricordare le vittime dell’Olocausto, l’emanazione delle leggi razziali e quanti misero a repentaglio la propria vita per proteggere gli ebrei perseguitati.I libri che trattano la materia da più prospettive sono tanti. Ne abbiamo selezionati dieci, tra romanzi, saggi e autobiografie di chi l’orrore lo ha toccato con mano.LE ASSAGGIATRICI di Rosella PostorinoUn romanzo storico che racconta la storia di un gruppo di donne, costrette a diventare le “assaggiatrici” per Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale.