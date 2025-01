Agi.it - Pd molto timido sul 'lodo' Franceschini. I Cinquestelle, "valutiamo"

AGI - "Marciare divisi, colpire uniti": sembra ispirarsi alla massima del feldmaresciallo Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke l'idea di Dariodi accantonare ogni velleità di alleanza strutturale del centrosinistra e presentarsi alle elezioni ciascuno per suo conto. Salvo, poi, fare accordi nei collegi in cui vige il maggioritario: "E' sufficiente stringere un accordo sul terzo dei seggi che si assegnano con i collegi uninominali per battere i candidati della destra", dicedopo aver premesso che "l'Ulivo non tornerà e nemmeno l'Unione del secondo Prodi". Un modo per consentire la nascita della coalizione in Parlamento, numeri alla mano. Un'idea avanzata dall'ex ministro della Cultura in una intervista e che è stata recepita con un certo favore fuori dal Partito Democratico.