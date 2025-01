Leccotoday.it - Paura per l'incendio di un'abitazione, vigili del fuoco in azione con 5 mezzi

Leggi su Leccotoday.it

a Valmadrera per l'di un'. Idelsono dovuti intervenire in forze alle ore 16:50 di oggi, domenica 26 gennaio, in zona Cappelletta Vars.Non appena scattato l'allarme, le squadre del comando di Lecco e del distaccamento volontario di Valmadrera sono state.