Riminitoday.it - Parcheggio selvaggio nel Parco del Mare, Marina Centro assediata dalle auto

Leggi su Riminitoday.it

Non è solo un problema estivo quello della sosta selvaggia neldelche, anche in inverno, si trasforma in uncoi veicoli che riempiono quella che dovrebbe essere una zona esclusivamente pedonale. Nonostante le numerose segnalazioni alla Municipale, puntualmente il nuovo.