Lapresse.it - Papa: “Il male ha i giorni contati, guerra e morte non vinceranno sui popoli”

Leggi su Lapresse.it

“Fratelli e sorelle ilha i”. CosìFrancesco nell’omelia in occasione della ‘Domenica della parola di Dio‘. Rivolgendosi ai fedeli Bergoglio ha detto che la “salvezza” non “è ancora attuata pienamente” ma “tuttavia guerre, ingiustizie, dolore,non avranno l’ultima parola suidella terra e sulla nostra storia”. “Impegniamoci tutti per liberare oppressi e prigionieri”“Impegniamoci tutti a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a mettere in libertà gli oppressi”, ha continuato Francesco nella sua omelia invitando a utilizzare il Giubileo “anno di grazia del Signore” per trasformare “il mondo secondo la volontà di Dio, che lo ha creato e redento per amore”.“Potere e vanità sono le malattie dell’anima”Il “potere” e la “vanità” sono le “malattie dell’anima” che ci rendono “invisibili i deboli e i sofferenti”, ha concluso poi il Santo Padre.