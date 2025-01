Bubinoblog - PAPA FRANCESCO PROMUOVE CHE TEMPO CHE FA ALL’ANGELUS E FA COMMUOVERE FAZIO

ha sorpreso tutti durante l’Angelus di oggi, domenica 26 gennaio, quando ha ricordato l’appuntamento su Nove con CheChe Fa per la Giornata della Memoria.“Domani ricorre la Giornata della Memoria. Non può essere né dimenticato né negato. Oggi, se volete, la brava poetessa Edith Bruck che ha sofferto tutto quello potete ascoltarla nel programma CheChe Fa”, così Sua Santità in mondovisione su Rai1.“Ringraziamoper le parole pronunciate durante L’Angelus di oggi”, ha twittato il profilo ufficiale del talk show diche è stato molto colpito e commosso per l’attenzione. Una promozione che segue di una settimana l’ospitata del.“Domani ricorre la Giornata della Memoria. Oggi, se volete, la brava poetessa Edith Bruck potete ascoltarla nel programma CheChe Fa”.