Papa Francesco | Fratelli e sorelle il male ha i giorni contati

Le parole del Santo Padre nell’omelia in occasione della ‘Domenica della parola di Dio’“ilha i”. Cosìnell’omelia in occasione della ‘Domenica della parola di Dio‘. Il Santo Padre ha detto che la “salvezza” non “è ancora attuata pienamente” ma “tuttavia guerre, ingiustizie, dolore, morte non avranno l’ultima parola sui popoli della terra e sulla nostra storia”. Olocausto: “Non si può dimenticare o negare l’orrore”A “80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, l’orrore dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi non può essere dimenticato né negato”. Queste le parole delparlando a braccio al termine dell’Angelus e ricordando che domani ricorre la Giornata nazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto.