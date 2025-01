Oasport.it - Pallamano, Mondiali 2025: Croazia ed Egitto ultime squadre ai quarti di finale

Leggi su Oasport.it

L’ultima giornata del Main Round per quanto riguarda il Gruppo 3 e 4 ainon cambia la classifica provvisoria confermando aidied.I croati, nazione ospitante della rassegna iridata, hanno primeggiato davanti al proprio pubblico in quel di Zagabria imponendosi con facilità nei confronti della Slovenia (29-26). Gli egiziani, invece, entrano con forza nela parte decisiva del torneo vincendo per 24-31 contro Capo Verde. Niente da fare per Islanda che esce di scena nonostante l’acuto odierno contro l’Argentina (30-21), altro team eliminato dopo il Main Round. Più definita la situazione nel Gruppo 3 che già due giorni fa aveva sancito matematicamente l’accesso aididi Portogallo e Brasile. Il girone citato ha eliminato la Spagna, il Cile, la Svezia e la Norvegia, altro Paese che ha accolto ioltre alla Norvegia.